Elberfelder Bibel

Ort und Art des Gottesdienstes in Kanaan

1 Dies sind die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ihr halten sollt, sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter, dir gegeben hat, es in Besitz zu nehmen, all die Tage, die ihr auf dem Erdboden lebt:

2 Ihr sollt all die Stätten vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum.

3 Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim mit Feuer verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihren Namen von jener Stätte ausrotten.

4 Dem Herrn, eurem Gott, dürft ihr so nicht tun.

5 Sondern ihr sollt die Stätte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er {dort} wohnt, und dahin sollst du kommen.

6 Und dahin sollt ihr eure Brandopfer bringen und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe.

7 Und dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, essen und euch freuen, ihr und eure Familien, an allem, was eure Hand erworben hat, worin der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat.

8 Ihr dürft es nicht {mehr} so machen nach allem, wie wir {es} heute hier tun, {dass} jeder all {das tut, was} in seinen Augen recht ist.

9 Denn ihr seid bis jetzt noch nicht zu der Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das der Herr, dein Gott, dir gibt.

10 Seid ihr aber über den Jordan gezogen und wohnt in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch erben lässt, und hat er euch Ruhe verschafft vor all euren Feinden ringsum, dass ihr sicher wohnt,

11 dann soll es geschehen: Die Stätte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete: eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und all das Auserlesene eurer Gelübde, die ihr dem Herrn geloben werdet.

12 Und ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, freuen, ihr und eure Söhne und eure Töchter und eure Sklaven und eure Sklavinnen und der Levit, der in euren Toren {wohnt} , denn er hat weder Anteil noch Erbe mit euch.

13 Hüte dich, dass du ja nicht deine Brandopfer an jeder Stätte opferst, die du siehst!

14 Sondern an der Stätte, die der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird, dort sollst du deine Brandopfer opfern, und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete.

15 Doch magst du ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen in all deinen Toren nach dem Segen des Herrn, deines Gottes, den er dir gegeben hat. Der Unreine und der Reine mögen es essen, wie {man} die Gazelle und wie {man} den Hirsch {isst} .

16 Nur das Blut dürft ihr nicht essen; auf die Erde sollt ihr es gießen wie Wasser. –

17 In deinen Toren darfst du nicht essen den Zehnten deines Getreides und deines Mostes und deines Öles noch die Erstgeburten deiner Rinder und deiner Schafe noch irgendetwas von deinen Gelübden, die du geloben wirst, noch deine freiwilligen Gaben noch das Hebopfer deiner Hand.

18 Sondern vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, sollst du es essen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren {wohnt}. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen an allem, was deine Hand erworben hat.

19 Nimm dich in Acht, dass du den Leviten nicht {im Stich} lässt all deine Tage {, die du} in deinem Land {lebst} !

20 Wenn der Herr, dein Gott, dein Gebiet erweitern wird, so wie er zu dir geredet hat, und du sagst: »Ich will Fleisch essen!«, weil deine Seele Fleisch zu essen begehrt, so magst du nach Herzenslust Fleisch essen.

21 Wenn die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, zu weit entfernt von dir ist, so magst du schlachten von deinen Rindern und von deinen Schafen, die der Herr dir gegeben hat, so wie ich dir geboten habe, und magst nach Herzenslust in deinen Toren essen.

22 Gerade wie die Gazelle und der Hirsch gegessen werden, so magst du es essen; der Unreine und der Reine mögen es gleichermaßen essen.

23 Nur halte fest {daran} , kein Blut zu essen! Denn das Blut ist die Seele , und du sollst nicht die Seele mit dem Fleisch essen,

24 du sollst es nicht essen; auf die Erde sollst du es gießen wie Wasser.

25 Du sollst es nicht essen, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht, weil du tust, was in den Augen des Herrn recht ist.

26 Jedoch deine heiligen Gaben , die dir {aufgetragen} sind, und deine Gelübde sollst du nehmen und zu der Stätte kommen, die der Herr erwählen wird.

27 Und deine Brandopfer, das Fleisch und das Blut, sollst du auf dem Altar des Herrn, deines Gottes, zurichten. Und das Blut deiner Schlachtopfer soll an den Altar des Herrn, deines Gottes, gegossen werden, und das Fleisch magst du essen.

28 Hab acht und höre auf all diese Worte, die ich dir gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir für ewig gut geht, weil du tust, was gut und recht ist in den Augen des Herrn, deines Gottes!

29 Wenn der Herr, dein Gott, die Nationen ausrottet, zu denen du kommst, um sie vor dir zu vertreiben, und du vertreibst sie und wohnst in ihrem Land,

30 nimm dich in Acht, dass du dich nicht verführen lässt , {es} ihnen nach {zutun} , nachdem sie vor dir vernichtet sind, und dass du nicht nach ihren Göttern fragst, indem du sagst: Wie dienten diese Nationen ihren Göttern? Auch ich will es so tun!

31 Dem Herrn, deinem Gott darfst du so nicht tun. Denn alles, {was} dem Herrn ein Gräuel {ist} , was er hasst, haben sie für ihre Götter getan; denn sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen