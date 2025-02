Elberfelder Bibel

12 Und ganz Israel soll es hören, dass sie sich fürchten und in deiner Mitte nicht länger {so etwas} wie diese böse Sache tun.

16 dann sollst du die Bewohner dieser Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Du sollst an ihnen und an allem, was in ihr ist, den Bann vollstrecken, auch an ihrem Vieh, mit der Schärfe des Schwertes.