Elberfelder Bibel

1 Wenn der Herr, dein Gott, die Nationen ausrotten wird, deren Land der Herr, dein Gott, dir gibt, und du sie vertreibst und in ihren Städten und in ihren Häusern wohnst,

2 dann sollst du dir drei Städte aussondern mitten in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, es in Besitz zu nehmen.

3 Du sollst dir den Weg {dahin} instand halten und das Gebiet deines Landes, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil geben wird, in drei Teile teilen. Und es soll {dazu} geschehen, dass jeder Totschläger dahin fliehen {kann}.

4 Das aber ist die Sache mit dem Totschläger, der dahin flieht, damit er am Leben bleibt: Wer seinen Nächsten unabsichtlich erschlägt und ihn nicht schon vorher hasste

5 – {etwa} wer mit seinem Nächsten in den Wald geht, um Holz zu schlagen, und seine Hand holt mit der Axt aus, um das Holz abzuhauen, und das Eisen fährt vom Stiel und trifft seinen Nächsten, dass er stirbt –, der soll in eine dieser Städte fliehen, damit er am Leben bleibt,