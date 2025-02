Elberfelder Bibel

1 Wenn in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, es in Besitz zu nehmen, ein Erschlagener auf dem Feld liegend gefunden wird, ohne dass es bekannt ist, wer ihn erschlagen hat,

3 Und es soll geschehen: Die Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten {liegt} – die Ältesten jener Stadt sollen eine junge Kuh nehmen, mit der noch nicht gearbeitet worden ist, die noch nicht am Joch gezogen hat,

6 Und alle Ältesten jener Stadt, die dem Erschlagenen am nächsten sind, sollen über dem Kalb, dem das Genick im Bach gebrochen wurde, ihre Hände waschen

8 Vergib , Herr, deinem Volk Israel, das du erlöst hast, und lege nicht unschuldiges Blut in die Mitte deines Volkes Israel ! So wird ihnen die Blutschuld vergeben werden.

9 Und du, du sollst das unschuldige Blut aus deiner Mitte wegschaffen; denn du sollst tun, was in den Augen des Herrn recht ist.

10 Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und der Herr, dein Gott, sie in deine Hand gibt und du ihre Gefangenen wegführst

11 und du unter den Gefangenen eine Frau, schön von Gestalt, siehst und hängst an ihr und nimmst {sie} dir zur Frau,

12 dann sollst du sie in das Innere deines Hauses bringen. Und sie soll ihr Haupt scheren und ihre Nägel beschneiden

13 und die Kleidung ihrer Gefangenschaft von sich ablegen und in deinem Haus bleiben und ihren Vater und ihre Mutter einen vollen Monat lang beweinen. Danach magst du zu ihr eingehen und sie heiraten , sodass sie dir zur Frau wird.

14 Und es soll geschehen, wenn du kein Gefallen {mehr} an ihr hast, dann sollst du sie nach ihrem Wunsch entlassen . Aber du darfst sie keineswegs für Geld verkaufen; du sollst sie nicht als Sklavin behandeln , weil du ihr Gewalt angetan hast.

16 dann soll es geschehen an dem Tag, an dem er seine Söhne erben lässt, was ihm gehört, dass er nicht den Sohn der geliebten zum Erstgeborenen machen kann gegen den Sohn der gehassten, {der doch} der Erstgeborene {ist} ,