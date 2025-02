Elberfelder Bibel

2 Wenn aber dein Bruder nicht nahe bei dir {wohnt} oder du ihn nicht kennst, dann sollst du es in dein Haus aufnehmen, und es soll bei dir sein, bis dein Bruder es sucht. Dann gib es ihm zurück!

9 Du sollst deinen Weinberg nicht mit zweierlei {Samen} besäen, damit nicht das Ganze dem Heiligtum verfällt: der Same, den du gesät hast, und der Ertrag des Weinberges. –

12 Quasten sollst du dir machen an den vier Zipfeln deines Oberkleides, mit dem du dich kleidest.

14 und legt ihr Taten zur Last, die sie ins Gerede bringen , und bringt sie in schlechten Ruf und sagt: Diese Frau habe ich genommen und mich ihr genaht und habe {die Zeichen der} Jungfrauschaft nicht an ihr gefunden!,