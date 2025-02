Elberfelder Bibel

1 Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin,

2 dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und an die Stätte gehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen.

3 Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen: Ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das uns zu geben der Herr unseren Vätern geschworen hat.

9 Und er brachte uns an diese Stätte und gab uns dieses Land, ein Land, das von Milch und Honig überfließt.

11 Und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat, du und der Levit und der Fremde, der in deiner Mitte {wohnt}.