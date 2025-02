Elberfelder Bibel

Gottes Bund mit Israel im Land Moab – Mahnung zur Bundestreue

1 Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen: Ihr habt alles gesehen, was der Herr vor euren Augen im Land Ägypten getan hat an dem Pharao und an all seinen Knechten und an seinem ganzen Land:

2 die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder .

3 Aber der Herr hat euch bis zum heutigen Tag weder ein Herz gegeben zu erkennen, noch Augen zu sehen, noch Ohren zu hören.

4 Und ich habe euch vierzig Jahre in der Wüste geführt: Eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen, und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen.

5 Brot habt ihr nicht gegessen, und Wein und Rauschtrank habt ihr nicht getrunken, damit ihr erkennen solltet, dass ich der Herr, euer Gott, bin.

6 Und als ihr an diesen Ort kamt, da zogen Sihon, der König von Heschbon, und Og, der König von Baschan, uns zum Kampf entgegen, und wir schlugen sie.

7 Und wir nahmen ihr Land ein und gaben es den Rubenitern und den Gaditern und dem halben Stamm der Manassiter zum Erbteil.

8 So bewahrt denn die Worte dieses Bundes und tut sie, damit ihr Erfolg habt in allem, was ihr tut!

9 Ihr alle steht heute vor dem Herrn, eurem Gott: eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten und eure Aufseher , alle Männer von Israel,

10 eure Kinder, eure Frauen und dein Fremder, der mitten in deinem Lager ist, von deinem Holzhauer bis zu deinem Wasserschöpfer,

11 damit du in den Bund des Herrn, deines Gottes, eintrittst und in seine Fluchbestimmung , den der Herr, dein Gott, heute mit dir schließt,

12 damit er dich heute zu seinem Volk erhebt und er dein Gott ist, wie er zu dir geredet und wie er deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat.

13 Doch nicht mit euch allein schließe ich diesen Bund mit dieser Fluchbestimmung ,

14 sondern sowohl mit dem, der heute hier ist, der mit uns vor dem Herrn, unserm Gott, steht, als auch mit dem, der heute nicht mit uns hier ist.

15 Denn ihr wisst ja , wie wir im Land Ägypten gewohnt haben und wie wir mitten durch die Nationen gezogen sind, durch die ihr gezogen seid.

16 Da habt ihr ihre Scheusale gesehen und ihre Götzen aus Holz und Stein, Silber und Gold, die bei ihnen sind.

17 Dass es bei euch nur ja nicht einen Mann oder eine Frau, eine Sippe oder einen Stamm gibt, dessen Herz sich heute von dem Herrn, unserm Gott, abwendet, um hinzugehen, den Göttern jener Nationen zu dienen! Dass es ja nicht eine Wurzel unter euch gibt, die Gift und Wermut als Frucht bringt,

18 – und es geschieht, wenn er die Worte dieser Fluchbestimmung hört, dass er sich in seinem Herzen segnet und sagt: Ich werde Frieden haben, {auch} wenn ich in der Verstocktheit meines Herzens lebe ! –, sodass das bewässerte mit dem durstigen {Land} hinweggerafft wird.

19 Nicht wird der Herr ihm vergeben wollen, sondern dann wird der Zorn des Herrn und sein Eifer gegen jenen Mann rauchen, und der ganze Fluch, der in diesem Buch aufgeschrieben ist, wird auf ihm liegen, und der Herr wird seinen Namen unter dem Himmel auslöschen.

20 Und der Herr wird ihn aus allen Stämmen Israels zum Unheil aussondern, nach all den Flüchen des Bundes, der in diesem Buch des Gesetzes geschrieben ist.

21 Und die künftige Generation, eure Kinder, die nach euch aufstehen werden, und der Ausländer, der aus fernem Land kommt, werden sagen, wenn sie die Plagen dieses Landes sehen und seine Krankheiten, mit denen der Herr es geschlagen hat –

22 Schwefel und Salz, eine Brandstätte ist sein ganzes Land; es wird nicht besät und lässt nichts sprossen, und keinerlei Kraut kommt darin auf wie {nach der} Umkehrung von Sodom und Gomorra, {von} Adma und Zebojim, die der Herr umkehrte in seinem Zorn und in seinem Grimm –,

23 und alle Nationen werden sagen: Warum hat der Herr diesem Land so etwas getan? Weshalb diese große Zornglut?

24 Dann wird man sagen: Weil sie den Bund des Herrn, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben, den er mit ihnen geschlossen hatte, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte,

25 und {weil sie} hingingen und andern Göttern dienten und sich vor ihnen niederwarfen, {vor} Göttern, die sie nicht kannten und die er ihnen nicht zugeteilt hatte,

26 da entbrannte der Zorn des Herrn gegen dieses Land, sodass er den ganzen Fluch über es gebracht hat, der in diesem Buch aufgeschrieben ist.

27 Und der Herr hat sie herausgerissen aus ihrem Land im Zorn und im Grimm und in großem Unwillen und hat sie in ein anderes Land geworfen, wie {es} an diesem Tag {der Fall ist}. –

28 Das Verborgene {steht bei} dem Herrn, unserm Gott; aber das Offenbare {gilt} uns und unsern Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen