Elberfelder Bibel

Aufforderung zur Verehrung des einen Gottes

1 Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen,

2 damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete – du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn –, und damit deine Tage lange währen.

3 Höre nun, Israel, und achte darauf, {sie} zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet – wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat – in einem Land, das von Milch und Honig überfließt!

4 Höre, Israel: Der Herr ist unser Gott, der Herr allein !

5 Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft.

6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein.

7 Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst.

8 Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein,

9 und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.

10 Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, geschworen hat, dir zu geben: große und gute Städte, die du nicht gebaut hast,

11 und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast, und {wenn} du dann essen und satt werden wirst,

12 nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus.

13 Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du schwören.

14 Ihr sollt nicht anderen Göttern, von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen –

15 denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte –, damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet.

16 Ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht auf die Probe stellen, wie ihr ihn zu Massa auf die Probe gestellt habt.

17 Halten, ja, halten sollt ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, und seine Zeugnisse und seine Ordnungen, die er dir geboten hat.

18 Und du sollst tun, was recht und gut ist in den Augen des Herrn, damit es dir gut geht und du hineinkommst und das gute Land in Besitz nimmst, das der Herr deinen Vätern zugeschworen hat,

19 um alle deine Feinde vor dir hinauszustoßen, so wie der Herr geredet hat.

20 Wenn dein Sohn dich künftig fragt: Was {bedeuten} die Zeugnisse und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, unser Gott, euch geboten hat?,

21 dann sollst du deinem Sohn sagen: Sklaven waren wir beim Pharao in Ägypten. Der Herr aber hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt,

22 und der Herr tat vor unseren Augen große und unheilvolle Zeichen und Wunder an Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus.

23 Uns aber führte er von dort heraus, um uns herzubringen, uns das Land zu geben, das er unsern Vätern zugeschworen hat.

24 Und der Herr hat uns geboten, alle diese Ordnungen zu tun, den Herrn, unsern Gott, zu fürchten, damit es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, so wie {es} heute {ist}.

25 Und es wird unsere Gerechtigkeit sein, wenn wir darauf achten, dieses ganze Gebot vor dem Herrn, unserm Gott, zu tun, so wie er {es} uns befohlen hat.

