Apostelgeschichte 15

Elberfelder Bibel

16 »Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten;

21 Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt {solche} , die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird.