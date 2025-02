Apostelgeschichte 24

Elberfelder Bibel

3 so erkennen wir es allseits und überall, hochedler Felix, mit aller Dankbarkeit an.

9 Aber auch die Juden griffen {Paulus} mit an und sagten, dass dies sich so verhalte.

12 Und sie haben mich weder im Tempel angetroffen, noch dass ich mit jemand in Unterredung war oder einen Auflauf der Volksmenge machte, weder in den Synagogen noch in der Stadt;

14 Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg , den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht,