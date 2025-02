Apostelgeschichte 3

Elberfelder Bibel

1 Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte , zusammen hinauf in den Tempel.

2 Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde {herbei} getragen; man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen.