Elberfelder Bibel

2 Und nun will ich dir die Wahrheit mitteilen: Siehe, noch drei Könige werden in Persien aufstehen, und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum mächtig geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufbieten .

6 Und nach Jahren werden sie sich verbünden; und die Tochter des Königs des Südens wird zum König des Nordens kommen, um ein Abkommen zu treffen. Aber sie wird die Kraft des Armes nicht behalten, und auch er und sein Arm werden nicht bestehen. Und sie wird dahingegeben werden, sie und die sie kommen ließen , und der, der sie gezeugt, und der, der sie {zur Frau} genommen hat in {jenen} Zeiten.

7 Und aus dem Spross ihrer Wurzeln steht einer an seiner Stelle auf . Der wird gegen die Heeresmacht kommen und wird in die Bergfestung des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen {nach Belieben} verfahren und wird sich als mächtig erweisen.

9 Und der wird in das Reich des Königs des Südens kommen, aber {wieder} in sein Land zurückkehren.

11 Und der König des Südens wird zornig werden und wird ausziehen und gegen ihn, den König des Nordens, kämpfen. Und er wird eine große Menge {Truppen} aufstellen, aber die Menge wird in seine Hand gegeben werden.

14 Und in jenen Zeiten werden viele gegen den König des Südens aufstehen; und Gewalttätige deines Volkes werden sich erheben, um die Vision zu erfüllen, und sie werden zu Fall kommen.

16 Und der, der gegen ihn gekommen ist, wird nach seinem Belieben handeln, und niemand kann vor ihm bestehen. Und im Land der Zierde wird er {mit seinem Heer} stehen, und Vernichtung wird in seiner Hand sein.

17 Und er wird sein Angesicht darauf richten, in den Besitz seines ganzen Reiches zu kommen, und wird mit ihm ein Abkommen treffen , und eine Tochter von {seinen} Frauen wird er ihm geben, um es zu verderben. Aber das wird keinen Bestand haben, und es wird ihm nicht gelingen.

20 Und es wird an seiner Stelle jemand aufstehen, der einen Eintreiber {von Abgaben} durch die Herrlichkeit des Königreichs ziehen lässt; aber in wenigen Tagen wird er zerschmettert werden, und zwar weder durch Zorn noch durch Krieg.

21 Und an seiner Stelle wird ein Verachteter aufstehen, auf den man nicht die Würde des Königtums gelegt hat; und er wird unversehens kommen und sich durch Heucheleien des Königtums bemächtigen.

24 Unversehens wird er in die fetten Gegenden einer Provinz eindringen und tun, was weder seine Väter noch die Väter seiner Väter getan haben: Raub und Plündergut und Besitz wird er ihnen austeilen , und gegen Festungen plant er seine Anschläge, doch {nur} eine Zeit lang.

27 Und die beiden Könige: Ihre Herzen {werden} auf Bosheit {bedacht sein} , und an einem Tisch werden sie Lügen reden. Aber es wird nicht gelingen, denn das Ende {verzögert sich} noch bis zur bestimmten Zeit .

28 Und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren, und sein Herz wird gegen den heiligen Bund {gerichtet} sein; und er wird {entsprechend} handeln und in sein Land zurückkehren.

29 Zur bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen, aber es wird beim zweiten Mal nicht {so} sein wie beim ersten Mal.

32 Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen , wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln.

40 Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen, und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird {sie} überschwemmen und überfluten.

41 Und er wird in das Land der Zierde eindringen, wobei vieles stürzen wird . Diese aber werden seiner Hand entrinnen: Edom und Moab und die Besten der Söhne Ammon.

42 Und er wird seine Hand an die Länder legen, und für das Land Ägypten wird es kein Entrinnen geben.

43 Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen, und Libyer und Kuschiter werden in seinem Gefolge sein.