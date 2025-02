Elberfelder Bibel

1 Ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast.

3 So erging von mir der Befehl, alle Weisen von Babel vor mich zu führen, damit sie mir die Deutung des Traums mitteilten.

5 Und zuletzt trat Daniel vor mich, dessen Name Beltschazar ist, nach dem Namen meines Gottes, und in dem der Geist der heiligen Götter ist. Und ich trug ihm den Traum vor:

6 Beltschazar, du Oberster der Wahrsagepriester, weil ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass dir kein Geheimnis zu schwer ist, so sage mir die Visionen meines Traumes, den ich gesehen habe, und seine Deutung!

7 Was nun die Visionen, die ich auf meinem Lager hatte , betrifft, so schaute ich: Und siehe, ein Baum {stand} in der Mitte der Erde, und seine Höhe war gewaltig.