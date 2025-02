Elberfelder Bibel

4 beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken –,

5 das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist:

6 Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mit {Glieder am gleichen} Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium,

9 und ans Licht zu bringen , was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war;