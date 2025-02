Elberfelder Bibel

1 Und das sind die Einwohner der Provinz {Juda} , die aus der Gefangenschaft hinaufzogen, die Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte und die nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt sind, jeder in seine Stadt,

62 Diese suchten ihre Eintragung in die Geschlechtsregister, aber sie wurde nicht gefunden. So wurden sie vom Priesteramt als unrein ausgeschlossen.

68 Und einige von den Familienoberhäuptern gaben bei ihrer Ankunft am Haus des Herrn in Jerusalem freiwillig für das Haus Gottes, um es an seiner {alten} Stelle wiederherzustellen.