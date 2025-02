Elberfelder Bibel

Esras Begleiter bei der Rückkehr nach Jerusalem

1 Und dies sind die Familienoberhäupter mit ihren Geschlechtsregistern, die unter der Regierung des Königs Artahsasta mit mir aus Babel heraufzogen.

2 Von den Söhnen Pinhas: Gerschom; von den Söhnen Itamar: Daniel; von den Söhnen David: Hattusch,

3 der Sohn Schechanjas ; von den Söhnen Parosch: Secharja, und mit ihm waren in die Geschlechtsregister eingetragen an Männern 150;

4 von den Söhnen Pahat-Moab: Eljoënai, der Sohn Serachjas, und mit ihm 200 Männer;

5 von den Söhnen Sattu: Schechanja , der Sohn Jahasiëls, und mit ihm 300 Männer;

6 und von den Söhnen Adin: Ebed, der Sohn Jonatans, und mit ihm 50 Männer;

7 und von den Söhnen Elam: Jesaja, der Sohn Ataljas, und mit ihm 70 Männer;

8 und von den Söhnen Schefatja: Sebadja, der Sohn Michaels, und mit ihm 80 Männer;

9 und von den Söhnen Joab: Obadja, der Sohn Jehiëls, und mit ihm 218 Männer;

10 und von den Söhnen Bani: Schelomit , der Sohn Josifjas, und mit ihm 160 Männer;

11 und von den Söhnen Bebai: Secharja, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Männer;

12 und von den Söhnen Asgad: Johanan, der Sohn Katans, und mit ihm 110 Männer;

13 und von den Söhnen Adonikam: die letzten, und dies sind ihre Namen: Elifelet, Jeïel und Schemaja und mit ihnen 60 Männer;

14 und von den Söhnen Bigwai: Utai, der Sohn Sabbuds , und mit ihm 70 Männer.

15 Und ich versammelte sie an dem Fluss, der nach Ahawa fließt, und wir lagerten dort drei Tage. Nun bemerkte ich {zwar} Volk und Priester, aber ich fand dort keinen von den Söhnen Levis.

16 Da schickte ich Eliëser, Ariël, Schemaja und Elnatan und Jarib und Elnatan und Nathan und Secharja und Meschullam, die {Familienober} häupter, und Jojarib und Elnatan, die Lehrer ,

17 und sandte sie zu Iddo, dem Vorsteher in der Ortschaft Kasifja. Und ich legte ihnen die Worte in den Mund, die sie zu Iddo {und} seinen Brüdern {und} den Tempeldienern in der Ortschaft Kasifja reden sollten, um Diener für das Haus unseres Gottes zu uns kommen zu lassen.

18 Da ließen sie, weil die gute Hand unseres Gottes über uns war , einen einsichtsvollen Mann zu uns kommen von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, und {zwar} Scherebja mit seinen Söhnen und seinen Brüdern, {insgesamt} achtzehn,

19 und Haschabja und mit ihm Jesaja, von den Söhnen Merari, seine Brüder und ihre Söhne , {insgesamt} zwanzig,

20 und von den Tempeldienern, die David und die Obersten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten: 220 Tempeldiener. Sie alle waren mit Namen aufgeführt.

Esras Vorbereitungen für die Rückkehr – Ankunft und Opfer in Jerusalem

21 Und ich rief dort, am Fluss Ahawa, ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe.

22 Denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Wir hatten nämlich zum König gesagt: die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen, aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen.

23 Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache {Hilfe} von unserem Gott, und er ließ sich von uns erbitten.

24 Und ich sonderte von den Obersten der Priester zwölf aus: Scherebja , Haschabja und mit ihnen zehn von ihren Brüdern.

25 Und ich wog ihnen das Silber und das Gold und die Geräte dar, das Hebopfer für das Haus unseres Gottes, das der König und seine Räte und seine Obersten und ganz Israel, das sich {dort} befand, abgehoben hatten.

26 Und ich wog in ihre Hand dar: 650 Talente Silber; und an silbernen Geräten: hundert Talente ; an Gold: hundert Talente;

27 und zwanzig goldene Becher zu tausend Dariken; und zwei Geräte aus goldglänzender, feiner Bronze , kostbar wie Gold.

28 Und ich sagte zu ihnen: Ihr seid dem Herrn heilig, und die Geräte sind heilig. Und das Silber und das Gold sind eine freiwillige Gabe für den Herrn, den Gott eurer Väter.

29 Seid wachsam und bewahrt es, bis ihr es vor den Obersten der Priester und Leviten und den Obersten der Väter Israels in Jerusalem, in den Zellen des Hauses des Herrn darwiegen könnt!

30 Da nahmen die Priester und die Leviten das abgewogene Silber und Gold und die Geräte in Empfang, um sie nach Jerusalem in das Haus unseres Gottes zu bringen.

31 Und wir brachen vom Fluss Ahawa am Zwölften des ersten Monats auf, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und rettete uns vor der Hand des Feindes und {der Schar in} dem Hinterhalt am Weg.

32 So kamen wir nach Jerusalem und blieben dort drei Tage.

33 Und am vierten Tag wurden das Silber und das Gold und die Geräte im Haus unseres Gottes dargewogen in die Hand des Priesters Meremot, des Sohnes Urias – und bei ihm war Eleasar, der Sohn des Pinhas, und bei ihnen die Leviten Josabad, der Sohn Jeschuas, und Noadja, der Sohn Binnuis –,

34 nach der Zahl, nach dem Gewicht eines jeden {Teils}. Und das ganze Gewicht wurde zu jener Zeit aufgeschrieben.

35 Die aus der Gefangenschaft Gekommenen, die Söhne der Wegführung , brachten dem Gott Israels Brandopfer dar: zwölf Stiere für ganz Israel, 96 Widder, 77 Lämmer {und} zwölf Böcke zum Sündopfer, das alles als Brandopfer für den Herrn.

36 Und sie übergaben die Anordnungen des Königs den Satrapen des Königs und den Statthaltern jenseits des Stromes . Und diese unterstützten das Volk und das Haus Gottes.

