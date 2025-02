Elberfelder Bibel

9 So wurden denn in jener Zeit, {nämlich} im dritten Monat, das ist der Monat Siwan, am 23. {Tag} desselben die Schreiber des Königs gerufen. Und es wurde nach allem, was Mordechai befahl, an die Juden geschrieben und an die Satrapen und die Statthalter und die Obersten der Provinzen von Indien bis Kusch, 127 Provinzen, in der Schrift jeder einzelnen Provinz und in der Sprache jedes einzelnen Volkes; ebenso an die Juden in ihrer Schrift und in ihrer Sprache.