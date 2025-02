Elberfelder Bibel

Die Herrlichkeit des neuen Tempels

1 Im siebten {Monat} , am 21. des Monats , geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai:

2 Sage doch zu Serubbabel, dem Sohn Schealtiëls, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohen Priester, und zu dem Rest des Volkes und sprich:

3 Wer ist unter euch {noch} übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen?

4 Und nun sei stark, Serubbabel!, spricht der Herr . Und sei stark Jeschua, Sohn des Jozadak, du Hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr , und arbeitet! Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen.

5 Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen : Fürchtet euch nicht!

6 Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal – wenig {Zeit} ist es {noch} – und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern.

7 Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen.

8 Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen.

9 Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen, und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen.

Keine Hilfe von kultisch Unreinen am Tempelbau!

10 Am 24. des neunten {Monats} , im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai:

11 So spricht der Herr der Heerscharen: Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes:

12 Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder Gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird das {dadurch} heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein.

13 Darauf sagte Haggai: Wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es {dadurch} unrein? Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein.

14 Da antwortete Haggai und sagte: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr , und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas {als Opfer} darbringen , unrein ist es!

Ermutigung zum Weiterbauen, weil Gott segnet

15 Und nun richtet doch euer Herz {auf die Zeit} von diesem Tag an und darüber hinaus! Bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn,

16 wie erging es euch da ? Kam man zu einem Getreidehaufen von zwanzig {Maß} , wurden es zehn; kam man zur Kelterkufe, um fünfzig Pura zu schöpfen, wurden es zwanzig.

17 Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel; und ihr seid nicht zu mir umgekehrt!, spricht der Herr .

18 Richtet doch euer Herz {auf die Zeit} von diesem Tag an und darüber hinaus! Vom 24. Tag des neunten {Monats} an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden, richtet euer Herz darauf:

19 Ist die Saat noch in der Vorratskammer ? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich segnen.

Untergang der Weltreiche und Weissagung an Serubbabel

20 Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai, am 24. des Monats:

21 Sage zu Serubbabel, dem Statthalter von Juda: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern.

22 Und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten; und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen, und die Pferde und ihre Reiter sollen {zu Boden} sinken. Jeder {fällt} durch das Schwert des anderen.

23 An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Serubbabel, Sohn des Schealtiël, mein Knecht, spricht der Herr , und werde dich einem Siegelring gleichmachen; denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen