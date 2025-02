Hoheslied 5

Elberfelder Bibel

1 »Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, {meine} Braut. Ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe!«

5 Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen, da troffen meine Hände von Myrrhe und meine Finger von flüssiger Myrrhe, {als ich sie legte} an die Griffe des Riegels.

8 Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten? Dass ich krank bin vor Liebe.

9 Was hat dein Geliebter einem {andern} Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einem {andern} Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst?