Jeremia 14

Elberfelder Bibel

2 Juda trauert, und seine Tore welken dahin , sie liegen in Trauer am Boden, und Jerusalems Klagegeschrei steigt empor.

7 Wenn unsere Sünden gegen uns aussagen, Herr, so handle um deines Namens willen {gnädig an uns} ! Denn zahlreich sind unsere Treulosigkeiten; gegen dich haben wir gesündigt.

9 Warum willst du wie ein erschrockener Mann sein, wie ein Held, der nicht zu retten vermag? Du bist doch in unserer Mitte, Herr, und über uns ist dein Name ausgerufen. Verlass uns nicht!

10 So spricht der Herr zu diesem Volk: Umherzuschweifen, so liebten sie es, sie hielten ihre Füße nicht zurück. Und der Herr hat kein Gefallen an ihnen: nun wird er an ihre Missetaten denken und ihre Sünden heimsuchen. –