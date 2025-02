Jeremia 19

Elberfelder Bibel

1 So spricht der Herr: Geh und kauf vom Töpfer einen Tonkrug und nimm mit dir {einige} von den Ältesten des Volkes und von den Ältesten der Priester!

2 Und geh hinaus in das Tal Ben-Hinnom, das vor dem Eingang des Scherbentores {liegt} , und rufe dort die Worte aus, die ich zu dir reden werde,

3 und sage: Hört das Wort des Herrn, ihr Könige von Juda und ihr Bewohner von Jerusalem! So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Siehe, ich bringe Unheil über diesen Ort, dass jedem, der es hört, die Ohren gellen werden.

4 Darum, weil sie mich verlassen und {mir} diesen Ort entfremdet und an ihm andern Göttern Rauchopfer dargebracht haben, {Göttern, } die sie nicht kennen, weder sie noch ihre Väter noch die Könige von Juda, und {weil} sie diesen Ort mit dem Blut Unschuldiger angefüllt haben

5 und die Höhen des Baal gebaut, um ihre Kinder als Brandopfer für den Baal im Feuer zu verbrennen, was ich nicht befohlen noch geredet habe und {was} mir nicht in den Sinn gekommen ist.