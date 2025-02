Elberfelder Bibel

2 Hebe deine Augen auf zu den kahlen Höhen und sieh! Wo bist du nicht geschändet worden? An den Wegen saßest du für sie wie ein Araber in der Wüste. Und du hast das Land entweiht durch deine Hurerei und durch deine Bosheit.

4 Nicht wahr, von jetzt an rufst du mir zu: Mein Vater, der Freund meiner Jugend bist du!

5 Wird er für ewig grollen, wird er für immer {Zorn} bewahren? Siehe, {so} hast du geredet und Böses getan und hast dich durchgesetzt.

6 Und der Herr sprach zu mir in den Tagen des Königs Josia: Hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige , getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum und hurte dort.

12 Geh und rufe diese Worte aus nach Norden hin und sprich: Kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr ! Ich will nicht finster auf euch blicken . Denn ich bin getreu, spricht der Herr , ich werde nicht für ewig grollen.

13 Nur erkenne deine Schuld, dass du mit dem Herrn, deinem Gott, gebrochen hast und unter jeden grünen Baum zu den fremden {Göttern} hin und her gelaufen bist . Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr .

16 Und es wird geschehen, wenn ihr euch im Land vermehrt und fruchtbar seid in jenen Tagen, spricht der Herr , wird man nicht mehr sagen: »Die Bundeslade des Herrn«; und sie wird keinem mehr in den Sinn kommen , und man wird nicht mehr an sie denken noch sie suchen , und sie wird nicht wiederhergestellt werden.