Jeremia 35

Elberfelder Bibel

1 Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah in den Tagen Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda:

2 Geh zum Haus der Rechabiter und rede mit ihnen und bring sie in das Haus des Herrn in eine der Zellen und gib ihnen Wein zu trinken!

4 und brachte sie in das Haus des Herrn, in die Zelle der Söhne Hanans, des Sohnes Jigdaljas, des Mannes Gottes, neben der Zelle der Obersten, die oberhalb der Zelle Maasejas war, des Sohnes Schallums, des Hüters der Schwelle.

7 Ihr sollt kein Haus bauen und keinen Samen säen und keinen Weinberg pflanzen noch sie besitzen. Sondern in Zelten sollt ihr wohnen alle eure Tage, damit ihr viele Tage lebt auf dem Erdboden, wo ihr euch als Fremde aufhaltet.

8 Und wir haben der Stimme Jonadabs, des Sohnes Rechabs, unseres Vaters, gehorcht, nach allem, was er uns befohlen hat: keinen Wein zu trinken alle unsere Tage, weder wir noch unsere Frauen noch unsere Söhne noch unsere Töchter,

10 So haben wir in Zelten gewohnt und haben gehorcht und getan nach allem, was unser Vater Jonadab uns befohlen hat.