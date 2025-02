Jeremia 48

Elberfelder Bibel

1 Über Moab: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Wehe über Nebo! Denn es ist verwüstet. Zuschanden geworden, eingenommen ist Kirjatajim; zuschanden geworden ist die Felsenburg und schreckerfüllt .

2 Moabs Ruhm ist dahin. In Heschbon hat man Böses gegen es geplant: »Kommt und lasst es uns ausrotten, dass es keine Nation mehr ist!« Auch du, Madmen, wirst vernichtet werden; das Schwert läuft hinter dir her.

5 Denn die Anhöhe von Luhit steigt man mit Weinen {hinauf} , mit Weinen; ja, am Abhang von Horonajim hat man Angstgeschrei über den Zusammenbruch gehört.

6 Flieht, rettet euer Leben und werdet wie ein Wacholderstrauch in der Wüste!

7 Denn weil du auf deine Werke und auf deine Schätze vertrautest, sollst auch du eingenommen werden. Und Kemosch wird in die Gefangenschaft ziehen, seine Priester zusammen mit seinen Obersten.

11 Sorglos war Moab von seiner Jugend an, und still lag es auf seinen {Wein} hefen und wurde nie umgegossen von Fass zu Fass, und in die Gefangenschaft ist es nie gezogen. Daher ist sein Geschmack ihm geblieben, und sein Geruch hat sich nicht verändert.