Jeremia 50

Elberfelder Bibel

3 Denn gegen es ist eine Nation heraufgezogen von Norden her: Die wird sein Land zur Wüste machen, dass kein Bewohner mehr darin sein wird. Sowohl Menschen als Vieh sind entflohen, weggezogen.

4 In jenen Tagen und zu jener Zeit, spricht der Herr , werden die Söhne Israel kommen, sie und die Söhne Juda zusammen. Immerfort weinend werden sie gehen und den Herrn, ihren Gott, suchen.

5 Sie werden nach Zion fragen, {auf den} Weg dahin ist ihr Gesicht {gerichtet} : Kommt und schließt euch an den Herrn an in einem ewigen Bund, der nicht vergessen wird!