Jeremia 52

Elberfelder Bibel

1 Einundzwanzig Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jirmejas aus Libna.

2 Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach allem, was Jojakim getan hatte.