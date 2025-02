Elberfelder Bibel

6 Denn so hat der Herr der Heerscharen gesprochen: Fällt Bäume und schüttet einen Wall gegen Jerusalem auf! Sie ist die Stadt, die heimgesucht werden soll; sie ist voll Unterdrückung in ihrem Innern.

7 Wie ein Brunnen sein Wasser quellen lässt, so lässt sie ihre Bosheit quellen. {Von} Gewalttat und Zerstörung hört man in ihr, {ihre} Krankheit und {ihre} Wunde sind beständig vor meinem Angesicht.

9 So spricht der Herr der Heerscharen: Wie am Weinstock wird man gründliche Nachlese halten am Rest Israels. Lege noch einmal deine Hand an wie der Winzer an die Ranken!