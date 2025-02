Elberfelder Bibel

1 Dass ich doch Unterkunft für Durchreisende in der Wüste hätte, dann würde ich mein Volk verlassen und von ihnen fortgehen! Denn sie sind alle Ehebrecher, eine Bande von Treulosen.

2 Sie spannen ihre Zunge als ihren Bogen , {im} Lügen und nicht in der Wahrheit sind sie stark im Land. Denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit, mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr .

6 Darum, so spricht der Herr der Heerscharen: Siehe, ich will sie schmelzen und prüfen; denn wie sollte ich {sonst} verfahren mit der Tochter meines Volkes?

7 Ihre Zunge ist ein mörderischer Pfeil, man redet Betrug . Mit seinem Mund redet man Frieden zu seinem Nächsten, in seinem Innern aber legt man ihm einen Hinterhalt.

8 Sollte ich so etwas nicht an ihnen heimsuchen?, spricht der Herr . Oder sollte sich meine Seele an einer Nation wie dieser nicht rächen?