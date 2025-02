Elberfelder Bibel

3 Und was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und beim Sturm , der von weither kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo euren Reichtum lassen ?

4 Beugt man sich nicht unter Gefangenen, so muss man unter Erschlagenen fallen . – Bei alldem wendet sich sein Zorn nicht ab, und noch ist seine Hand ausgestreckt.

5 Wehe, Assur, Rute meines Zorns! Und der Stock meines Zorns – in ihrer Hand ist er .

7 Er aber meint es nicht so, und sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren hat er im Sinn und nicht wenige Nationen auszurotten.

12 Aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen.

14 Meine Hand hat den Reichtum der Völker erreicht wie ein Nest. Und wie man verlassene Eier zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft: Da war keiner, der mit dem Flügel schlug oder den Schnabel aufriss und piepste. –

17 Und das Licht Israels wird zum Feuer werden und sein Heiliger zur Flamme; die wird seine Dornen und seine Disteln in Brand setzen und verzehren an einem Tag.

20 An jenem Tag wird es geschehen: Da wird der Rest Israels, und was vom Haus Jakob entkommen ist, sich nicht mehr länger auf den stützen, der es schlägt, sondern es wird sich auf den Herrn, den Heiligen Israels, stützen in Treue.