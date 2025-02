Elberfelder Bibel

1 Sendet einen Widder des Landesherrn von Sela in der Wüste zum Berg der Tochter Zion!

2 Und es geschieht: wie umherflatternde Vögel, {wie} ein aufgescheuchtes Nest sind die Töchter Moabs an den Übergängen des Arnon.

3 Schaffe Rat, triff Entscheidung! Am hellen Mittag mache deinen Schatten der Nacht gleich, verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling verrate nicht!

5 dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden. Und auf ihm – im Zelt Davids – wird einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet und nach Recht trachtet und der in Gerechtigkeit erfahren ist.