Elberfelder Bibel

4 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird die Herrlichkeit Jakobs armselig sein und das Fett seines Fleisches mager werden.

5 Es wird sein, wie wenn einer bei der Ernte Getreidehalme zusammenfasst und sein Arm Ähren abmäht. Es wird sein, wie wenn einer Ähren sammelt in der Talebene Refaïm.

6 – Doch wird eine Nachlese an ihm übrig bleiben wie beim Abschlagen der Oliven: zwei, drei reife Oliven oben im Geäst, vier, fünf an den Zweigen des Fruchtbaumes, spricht der Herr , der Gott Israels. –

7 An jenem Tag wird der Mensch auf den hinschauen, der ihn gemacht hat, und seine Augen werden auf den Heiligen Israels sehen.

8 Und er wird nicht schauen auf die Altäre, das Werk seiner Hände. Und was seine Finger gemacht haben, wird er nicht ansehen, weder die Ascherim noch die Räucheraltäre. –

9 An jenem Tag werden seine Festungsstädte sein wie die verlassenen Orte des Waldes und des Berggipfels, die man vor den Söhnen Israel verließ ; und es wird eine Öde sein. –

10 Ja, du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Felsen deiner Zuflucht. Deshalb pflanze nur Pflanzungen des »Lieblichen« und besäe sie {nur} mit ausländischen Weinranken!

11 Am Tag, da du gepflanzt, ziehst du {sie} groß , und am Morgen, da du gesät, bringst du {sie} zum Blühen: hin ist die Ernte am Tag des Siechtums und des unheilbaren Schmerzes.