Elberfelder Bibel

1 Ausspruch {über das} Tal der Offenbarung . Was ist dir denn, dass du insgesamt auf die Dächer gestiegen bist?

2 {Du} lärmende Stadt voller Getümmel, du ausgelassene Stadt, deine Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert Erschlagene und nicht in der Schlacht Getötete!

3 All deine Anführer sind miteinander geflohen, ohne einen Bogen {schuss} wurden sie gefangen, alle, die man in dir fand, wurden miteinander gefangen, weit fort wollten sie fliehen.

8 Da nimmt man Judas Schutz weg . Aber du blickst an jenem Tag nach den Waffen des Waldhauses.

11 Und ihr macht ein Sammelbecken zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Aber ihr blickt nicht auf den, der es getan, und seht den nicht an, der es lange vorher gebildet hat . –

12 Und an jenem Tag ruft der Herr, der Herr der Heerscharen, zum Weinen und zur Wehklage auf, zum Kahlscheren und zum Umgürten von Sacktuch.

15 So sprach der Herr, der Herr der Heerscharen: Auf! Geh zu diesem Verwalter da, zu Schebna, der über das Haus {des Königs bestellt} ist {, und sprich} :

16 Was hast du hier, und wen hast du hier, dass du dir hier ein Grab aushaust? – {du, } der sein Grab aushaut {hier} auf der Höhe, sich eine Wohnung in den Felsen meißelt?

18 zu einem Knäuel wird er dich fest zusammenwickeln, wie den Ball {dich wegschleudern} in ein Land, das nach beiden Seiten weit ausgedehnt ist. Dort wirst du sterben, und dorthin {kommen} deine Prunkwagen, du Schande für das Haus deines Herrn!

20 Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eljakim rufen, den Sohn des Hilkija.

21 Und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand geben. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Haus Juda zum Vater sein.

23 Und ich werde ihn als Pflock einschlagen an einen festen Ort; und er wird seinem Vaterhaus zum Thron der Würde sein.

24 Dann werden sie sich an ihn hängen – die ganze Bürde seines Vaterhauses: die Sprösslinge und die Schösslinge, alle kleinen Gefäße, von den Beckengefäßen bis zu allen Kruggefäßen.

25 An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, wird der Pflock weichen, der an einem festen Ort eingeschlagen war, und er wird abgehauen werden und fallen, und die Last, die er trug, wird beseitigt werden. Denn der Herr hat geredet.