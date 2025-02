Elberfelder Bibel

7 Ist das eure ausgelassene {Stadt} , deren Ursprung in den Tagen der Urzeit {liegt} , deren Füße sie hintragen, in der Ferne {als Fremde} zu wohnen?

10 Bearbeite dein Land, wie {man es am} Nil {tut} , Tochter Tarsis! Es gibt keine Werft mehr.

11 Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt, hat Königreiche in Beben versetzt; der Herr hat gegen Kanaan aufgetragen, seine Bergfestungen zu zerstören.

15 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird Tyrus siebzig Jahre vergessen sein, {solange} wie die {Lebens} tage eines Königs {währen}. Am Ende von siebzig Jahren {aber} wird es Tyrus ergehen, wie {es in} dem Lied von der Hure {heißt} :