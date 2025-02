Elberfelder Bibel

1 An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert heimsuchen den Leviatan , die flüchtige Schlange, und den Leviatan , die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer erschlagen , das im Meer ist .

2 An jenem Tag {wird man sagen} : Ein prächtiger Weinberg ! Besingt ihn!

4 Zorn habe ich nicht. Oh, fände ich Dornen und Disteln {darin} , im Kampf würde ich auf sie losgehen, sie allesamt verbrennen!

5 Oder man müsste sich an meinen Schutz anklammern , Frieden mit mir machen, Frieden machen mit mir.

6 In den kommenden {Tagen} wird Jakob Wurzeln schlagen, Israel blühen und knospen; und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises.

8 Mit Maßen , als du es verstießest, hast du mit ihm einen Rechtsstreit geführt. Er trieb es fort mit seinem heftigen Hauch am Tag des Ostwindes.

11 Wenn ihre Zweige dürr geworden sind, werden sie abgebrochen; Frauen kommen, zünden sie an. Denn es ist kein verständiges Volk. Darum erbarmt sich über sie nicht, der es gemacht hat, und der es gebildet hat, erweist ihm keine Gnade.

12 Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird der Herr {Ähren} ausklopfen vom Euphratstrom an bis zum Bach Ägyptens, und ihr werdet zusammengelesen werden, einer nach dem andern, ihr Söhne Israel.

13 Und an jenem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn gestoßen werden, und die Verlorenen im Land Assur und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem.