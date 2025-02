Elberfelder Bibel

Gesandtschaft aus Babel bei Hiskia und Gottes Gerichtsandrohung

1 In jener Zeit sandte Merodach-Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und {wieder} zu Kräften gekommen war.

2 Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus: das Silber und Gold, Balsamöle und das edle Öl, sein ganzes Vorratshaus und alles, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte.

3 Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Männer gesagt, und woher sind sie zu dir gekommen? Da sagte Hiskia: Aus einem fernen Land sind sie zu mir gekommen, von Babel.

4 Er aber sprach: Was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia sagte: Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gezeigt hätte.

5 Da sprach Jesaja zu Hiskia: Höre das Wort des Herrn der Heerscharen!

6 Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr.

7 Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man {einige} nehmen, und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein.

8 Da sagte Hiskia zu Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, das du geredet hast. Denn er sagte {sich} : In meinen Tagen wird ja Friede und Sicherheit sein.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen