Elberfelder Bibel

1 Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen.

3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus.

5 So spricht Gott, der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsprosst, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den {Lebens} hauch denen, die auf ihr gehen:

6 Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes , zum Licht der Nationen,

7 blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen {und} aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. –

8 Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch meinen Ruhm den Götterbildern.

11 {Die Stimme} sollen erheben die Steppe und ihre Städte, die Dörfer, die Kedar bewohnt! Jubeln sollen die Bewohner von Sela , jauchzen vom Gipfel der Berge her!

14 Seit ewigen {Zeiten} habe ich geschwiegen, war still, habe an mich gehalten. Wie eine Gebärende werde ich {nun} stöhnen, schnauben und {nach Luft} schnappen zugleich.

15 Ich werde Berge und Hügel ausdörren und all ihr Kraut vertrocknen lassen. Und ich werde Ströme zu Inseln machen und Teiche trockenlegen.

18 Hört, ihr Tauben! Und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen!

22 Doch ist es {jetzt noch} ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind allesamt in Löchern gefesselt, und in Kerkern werden sie versteckt gehalten. Sie sind zur Beute geworden, und da ist kein Erretter, {zur} Plünderung, und niemand sagt: Gib wieder her!