Elberfelder Bibel

1 Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen , Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.

3 Denn ich bin der Herr, dein Gott, {ich, } der Heilige Israels, dein Retter . Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle.

4 Weil du teuer bist in meinen Augen {und} wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens.