Elberfelder Bibel

1 Hört dies, Haus Jakob, die mit dem Namen Israel benannt und aus den Wassern Judas hervorgegangen sind, die beim Namen des Herrn schwören und den Gott Israels bekennen, {doch} nicht in Wahrheit und nicht in Gerechtigkeit;

2 ja, nach der heiligen Stadt nennen sie sich, und sie stützen sich auf den Gott Israels, Herr der Heerscharen ist sein Name:

5 so habe ich es dir schon längst verkündet, ehe es eintraf, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagst: Mein Götze hat es getan, und mein Götterbild und mein gegossenes Bild haben es befohlen.

6 Du hast es gehört, betrachte es {nun} alles! Und ihr, wollt ihr es nicht verkünden? Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht kanntest.

11 Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es tun – denn wie würde mein Name entweiht werden! –, und meine Ehre gebe ich keinem andern.

14 Versammelt euch, ihr alle, und hört! Wer unter ihnen hat dies verkündet? Der Herr liebt ihn . Er wird an Babel ausführen, was ihm gefällt, und sein Arm {wird} die Chaldäer {richten}.

16 Tretet her zu mir, hört dies! Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet; von der Zeit an, da es geschah, bin ich da. – Und nun hat der Herr, Herr, mich gesandt und seinen Geist {verliehen} . –