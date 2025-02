Elberfelder Bibel

4 Was war an meinem Weinberg noch zu tun, und ich hätte es nicht an ihm getan? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben bringe, und er brachte schlechte Beeren?

5 Nun, so will ich euch denn mitteilen, was ich mit meinem Weinberg tun werde: Seinen Zaun {will ich} entfernen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird.