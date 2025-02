Elberfelder Bibel

1 Wach auf, wach auf! Kleide dich, Zion, in deine Kraft! Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt! Denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten.

3 Denn so spricht der Herr: Umsonst seid ihr verkauft worden, und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden.

4 Denn so spricht der Herr, Herr: Nach Ägypten zog mein Volk im Anfang hinab, um sich dort als Fremder aufzuhalten; und Assur hat es am Ende bedrückt.

5 Aber nun, was habe ich hier {zu schaffen} ?, spricht der Herr . Denn mein Volk ist umsonst weggenommen worden. Seine Beherrscher höhnen , spricht der Herr , und ständig, den ganzen Tag, wird mein Name gelästert.

6 Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag {erkennen} , dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich!

8 Horch! Deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt.

9 Brecht {in Jubel} aus, jubelt allesamt, ihr Trümmerstätten Jerusalems! Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst!

11 Weicht, weicht! Geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an! Geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch , die ihr die Geräte des Herrn tragt!

12 Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen. Denn der Herr zieht vor euch her, und eure Nachhut ist der Gott Israels.