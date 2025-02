Elberfelder Bibel

3 »Warum fasten wir, und du siehst es nicht, demütigen {wir} uns , und du merkst es nicht?« – Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter .

4 Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr, und um mit gottloser Faust zu schlagen. Zur Zeit fastet ihr nicht {so} , dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet.

5 Ist ein Fasten, an dem ich Gefallen habe, etwa wie dies: Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt ? Seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich {in} Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag?