Elberfelder Bibel

4 Sie werden die uralten Trümmerstätten aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten. Und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation.

7 Weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr {Erb} teil , darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen; ewige Freude wird ihnen {zuteil}.

8 Denn ich, der Herr, liebe das Recht, ich hasse den Raub mitsamt dem Unrecht . Und ich werde ihnen ihren Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen.

10 Freuen, ja, freuen will ich mich in dem Herrn! Jubeln soll meine Seele in meinem Gott! Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils , den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt.