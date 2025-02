Elberfelder Bibel

1 So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet, und wo denn der Ort meines Ruhesitzes?

2 Hat doch meine Hand dies alles gemacht, und alles dies ist geworden , spricht der Herr . Aber auf den will ich blicken: auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort .

3 Wer ein Rind schlachtet, ist {wie} einer, der einen Menschen erschlägt; wer ein Schaf opfert, ist {wie} einer, der einem Hund das Genick bricht; wer Speisopfer opfert: es ist Schweineblut; wer Weihrauch als Gedächtnisopfer darbringt, ist {wie} einer, der Unheil segnet. Wie diese ihre eigenen Wege gewählt haben und ihre Seele an ihren Scheusalen Gefallen hat,

4 so werde {auch} ich Misshandlung für sie wählen und über sie bringen, wovor ihnen graut , weil ich gerufen habe und niemand geantwortet hat, {weil} ich geredet und sie nicht gehört haben, sondern getan haben, was böse ist in meinen Augen, und das gewählt haben, woran ich kein Gefallen habe.