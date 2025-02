Elberfelder Bibel

11 Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott! In der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe!

12 Ahas aber sagte: Ich will nicht fordern und will den Herrn nicht auf die Probe stellen.

18 Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr die Fliege, die am Ende der Ströme Ägyptens, und die Biene, die im Land Assur ist, herbeipfeifen.

19 Dann werden sie kommen und sich alle niederlassen in den Tälern der Schluchten und in den Spalten der Felsen, in allen Dornsträuchern und an allen Tränkplätzen.