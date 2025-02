Johannes 11

Elberfelder Bibel

6 Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war.

9 Jesus antwortete: Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht;

10 wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist.