Elberfelder Bibel

2 Und ihre Südgrenze verlief vom Ende des Salzmeeres, von der {Meeres} zunge an, die sich nach Süden wendet,

4 {Dann} ging sie hinüber nach Azmon und lief aus am Bach Ägyptens, und die Grenze endete am Meer. Das soll eure Südgrenze sein.

5 Und die Grenze nach Osten war das Salzmeer bis an das Ende des Jordan . – Und die Grenze an der Nordseite war von der Meereszunge an, vom Ende des Jordan.