Elberfelder Bibel

5 So fielen dem Manasse zehn Anteile zu, außer dem Land Gilead und Baschan, das jenseits des Jordan {liegt}.

8 Dem Manasse gehörte das Land Tappuach; aber Tappuach {selbst} an der Grenze Manasses gehörte den Söhnen Ephraim.

9 Und die Grenze stieg hinab zum Bach Kana, {und zwar} auf der Südseite des Baches. Diese Städte gehörten Ephraim inmitten der Städte Manasses. Und das Gebiet Manasses war nördlich vom Bach und endete am Meer.

10 Nach Süden zu {gehörte es} Ephraim und nach Norden zu Manasse. Das Meer war seine Grenze. Und an Asser stießen sie im Norden, an Issaschar {dagegen} im Osten.

11 Und dem Manasse gehörte in Issaschar und in Asser: Bet-Schean und seine Tochterstädte, Jibleam und seine Tochterstädte, die Bewohner von Dor und seine Tochterstädte, die Bewohner von En-Dor und seine Tochterstädte, die Bewohner von Taanach und seine Tochterstädte und die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte: das Dreihügelgebiet. –

12 Aber die Söhne Manasse konnten diese Städte nicht in Besitz nehmen; so gelang es den Kanaanitern, in diesem Land wohnen zu bleiben.