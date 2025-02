Elberfelder Bibel

1 Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel versammelte sich in Silo, und sie schlugen dort das Zelt der Begegnung auf; und das Land war vor ihnen unterjocht.

3 Da sagte Josua zu den Söhnen Israel: Wie lange {noch} seid ihr {zu} nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat?

5 Sie sollen es unter sich in sieben Teile aufteilen. Juda soll auf seinem Gebiet bleiben gegen Süden, und das Haus Josef bleibt auf seinem Gebiet im Norden.

7 Denn die Leviten haben keinen Anteil in eurer Mitte, sondern das Priestertum des Herrn ist ihr Erbteil. Gad und Ruben und der halbe Stamm Manasse haben jenseits des Jordan, im Osten, ihr Erbteil empfangen, das Mose, der Knecht des Herrn, ihnen gegeben hat.

8 Und die Männer machten sich auf und gingen hin. Und Josua befahl denen, die hingingen, um das Land aufzuschreiben: Geht hin, durchwandert das Land und schreibt es auf, und kommt wieder zu mir! Und hier werde ich euch das Los werfen vor dem Herrn, {hier} in Silo.

9 Da gingen die Männer und durchzogen das Land und schrieben es nach Städten zu sieben Teilen in einem Buch auf. Dann kamen sie {zurück} zu Josua ins Lager nach Silo.

10 Da warf ihnen Josua das Los in Silo vor dem Herrn. Dort verteilte Josua das Land an die Söhne Israel entsprechend ihren Volksgruppen .

12 Ihre Grenze auf der Nordseite fing am Jordan an. Und die Grenze stieg im Norden den Abhang von Jericho hinauf und stieg auf das Gebirge im Westen und endete in der Wüste bei Bet-Awen.