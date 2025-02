Elberfelder Bibel

Erbteil des Stammes Simeon

1 Und das zweite Los kam heraus für Simeon, für den Stamm der Söhne Simeon nach ihren Sippen. Und ihr Erbteil war mitten in dem Erbteil der Söhne Juda.

2 Und es wurde ihnen zum Erbteil: Beerscheba, Scheba und Molada,

3 Hazar-Schual, Baala und Ezem,

4 Eltolad, Betul und Horma,

5 Ziklag, Bet-Markabot und Hazar-Susa,

6 Bet-Lebaot und Scharuhen: dreizehn Städte und ihre Dörfer ;

7 Ajin, Rimmon, Eter und Aschan: vier Städte und ihre Dörfer ;

8 und alle Dörfer , die rings um diese Städte {liegen} , bis Baalat-Beer, {das ist} Süd-Ramat. Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Simeon nach ihren Sippen.

9 Aus dem Anteil der Söhne Juda war das Erbteil der Söhne Simeon {genommen} ; denn das Teil der Söhne Juda war zu groß für sie. Und so erhielten die Söhne Simeon ein Erbteil mitten in deren Erbteil.

Erbteil des Stammes Sebulon

10 Und das dritte Los kam heraus für die Söhne Sebulon nach ihren Sippen. Und die Grenze ihres Erbteils war bis Sarid.

11 Und ihre Grenze stieg westwärts hinauf, und zwar nach Marala, und stieß an Dabbeschet und stieß an den Bach, der vor Jokneam {fließt}.

12 Und sie wandte sich von Sarid ostwärts gegen Sonnenaufgang zum Gebiet von Kislot-Tabor und verlief nach Daberat hin und stieg hinauf nach Jafia.

13 Von dort ging sie nach Osten hinüber gegen {Sonnen} aufgang nach Gat-Hefer, nach Et-Kazin und lief nach Rimmon, das sich nach Nea hin erstreckt.

14 Und die Grenze zog sich darum herum nördlich nach Hannaton und endete im Tal Jiftach-El; …

15 und Kattat, Nahalal, Schimron, Jidala und Bethlehem: zwölf Städte und ihre Dörfer.

16 Das war das Erbteil der Söhne Sebulon nach ihren Sippen, diese Städte und ihre Dörfer .

Erbteil des Stammes Issaschar

17 Für Issaschar kam das vierte Los heraus, für die Söhne Issaschar nach ihren Sippen.

18 Und ihr Gebiet war: nach Jesreel hin Kesullot und Schunem,

19 Hafarajim, Schion und Anaharat,

20 Rabbit, Kischjon und Ebez,

21 Remet, En-Gannim, En-Hadda und Bet-Pazzez.

22 Und die Grenze stieß an Tabor, Schahazajim, Bet-Schemesch, und ihre Grenze endete am Jordan: sechzehn Städte und ihre Dörfer .

23 Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Issaschar nach ihren Sippen, die Städte und ihre Dörfer .

Erbteil des Stammes Asser

24 Und das fünfte Los kam heraus für den Stamm der Söhne Asser nach ihren Sippen.

25 Ihre Grenze war: Helkat, Hali, Beten und Achschaf,

26 Alammelech, Amad und Mischal. Sie stieß an den Karmel im Westen und an den Schihor-Libnat ,

27 und sie kehrte um gegen Sonnenaufgang nach Bet-Dagon und stieß an Sebulon und an das Tal Jiftach-El im Norden, {dann an} Bet-Emek und Negiël, und sie lief links weiter nach Kabul,

28 Ebron und Rehob, Hammon und Kana bis nach Sidon, der großen {Stadt}.

29 Und die Grenze kehrte um nach Rama und bis zur befestigten Stadt Tyrus. Und die Grenze kehrte um nach Hosa, und sie endete am Meer von Hebel nach Achsib ; …

30 und Umma, Afek und Rehob: 22 Städte und ihre Dörfer .

31 Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Asser nach ihren Sippen, diese Städte und ihre Dörfer .

Erbteil des Stammes Naftali

32 Für die Söhne Naftali kam das sechste Los heraus, für die Söhne Naftali nach ihren Sippen.

33 Und ihre Grenze war von Helef, von der Terebinthe bei Zaanannim, und Adami-Nekeb und Jabneel bis Lakkum, und sie endete am Jordan.

34 Und die Grenze wandte sich nach Westen in Richtung Asnot-Tabor und lief von dort nach Hukkok. Sie stieß im Süden an Sebulon, während sie im Westen an Asser stieß und an Juda am Jordan gegen Sonnenaufgang.

35 Befestigte Städte waren: Ziddim, Zer und Hammat, Rakkat und Kinneret,

36 Adama, Rama und Hazor,

37 Kedesch, Edreï und En-Hazor,

38 Jiron und Migdal-El, Horem, Bet-Anat und Bet-Schemesch: neunzehn Städte und ihre Dörfer .

39 Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Naftali nach ihren Sippen, die Städte und ihre Dörfer .

Erbteil des Stammes Dan

40 Für den Stamm der Söhne Dan nach ihren Sippen kam das siebte Los heraus.

41 Und das Gebiet ihres Erbteils war: Zora, Eschtaol und Ir-Schemesch,

42 Schaalbim und Ajalon und Jitla,

43 Elon, Timna und Ekron,

44 Elteke, Gibbeton und Baalat,

45 Jehud, Bene-Berak und Gat-Rimmon,

46 Me-Jarkon und Rakkon mit dem Gebiet gegenüber Jafo.

47 Und das Gebiet der Söhne Dan ging ihnen {verloren} . Und die Söhne Dan zogen hinauf und kämpften gegen Leschem ; und sie nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes, nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und sie nannten Leschem Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan.

48 Das war das Erbteil des Stammes der Söhne Dan nach ihren Sippen, diese Städte und ihre Dörfer .

Erbteil des Josua

49 Als sie die Verteilung des Landes nach seinen {einzelnen} Gebieten vollendet hatten, gaben die Söhne Israel Josua, dem Sohn des Nun, ein Erbteil in ihrer Mitte.

50 Nach dem Befehl des Herrn gaben sie ihm die Stadt, die er forderte, Timnat-Serach im Gebirge Ephraim. Und er baute die Stadt und wohnte darin.

51 Das sind die Erbteile, die der Priester Eleasar und Josua, der Sohn des Nun, und die Familienoberhäupter der Stämme der Söhne Israel durch das Los austeilten in Silo vor dem Herrn, an dem Eingang des Zeltes der Begegnung. Und so vollendeten sie die Verteilung des Landes.

