Elberfelder Bibel

4 Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durchs Los als Erbteil zugeteilt nach euren Stämmen, vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerottet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang.

6 So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken,

7 damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, {in} denen, die bei euch übrig geblieben sind! Den Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen ! Ihr sollt nicht {bei ihnen} schwören! Ihr sollt ihnen nicht dienen, und ihr sollt sie nicht anbeten !

12 Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch,